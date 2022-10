Les attaques meurtrières d'éléphants se multiplient au Zimbabwe

information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 16:52

Au Zimbabwe, comme dans d'autres pays d'Afrique, les rapports entre humains et éléphants ont pris des tournures dramatiques. Sur le continent africain, les pachydermes sont en danger, et le Zimbabwe fait partie des pays qui les protègent fortement. Trop, au goût de certains. Des populations rurales dénoncent les attaques d'éléphants de plus en plus fréquentes et les ravages dans les cultures. Sans pouvoir légalement s'en protéger. Environ dix personnes meurent chaque mois dans ces attaques. Reportage de nos confrères de France 2