Les ADF s'étendent en RD Congo et des Ouïghours expulsés vers la Chine par l'Arabie saoudite

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 15:45

Plus d’une trentaine de personnes ont été tuées dans des attaques dimanche 10 et lundi 11 avril en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Des images montrent des corps étendus sur le bord d’une route près de la ville de Komanda, des maisons incendiées et des centaines de villageois fuyant l’insécurité. Ces attaques ont été menées par des rebelles islamistes d’origine ougandaise - connus sous le nom de Forces démocratiques alliées (ADF) - qui ont prêté allégeance à l’organisation État islamique (EI). Nos Observateurs craignent que les violences asphyxient économiquement la région.

