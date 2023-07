Les 9e Jeux de la Francophonie, c'est parti à Kinshasa

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 22:48

Quatre-vingt mille spectateurs, capacité maximale du stade, sont venus voir défiler les 3.000 jeunes sportifs et artistes d'une trentaine de pays engagés dans les compétitions et concours prévus pendant dix jours à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde avec environ quinze millions d'habitants.

Une cérémonie à grand spectacle dans l'immense stade des Martyrs de Kinshasa donnait vendredi soir le coup d'envoi des 9e jeux de la Francophonie, que les Congolais veulent voir comme un message d'espoir dans un océan de problèmes.