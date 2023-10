Les 27 à l’épreuve du conflit Israël-Hamas : divergences sur la trêve et l’aide européenne

information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 13:30

Le conflit entre Israël et le Hamas a été l'un des principaux sujets de discussion du Conseil européen. Les Européens ont multiplié les maladresses et les polémiques : Ursula von der Leyen a notamment été vivement critiquée pour son voyage en Israël, qu’elle a soutenu sans rappeler les règles du droit international. Depuis, les 27 expriment des positions différentes sur le conflit entre le soutien à Israël et celui aux civils palestiniens, sans se mettre d’accord sur un cessez-le-feu ou une pause humanitaire. Dans ce contexte difficile, Emmanuel Macron a tenté de faire entendre la voix de la France. Il s'est rendu au Proche-Orient pour rencontrer les acteurs de la région et les exhorter à éviter une escalade du conflit.