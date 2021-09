information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 12:03

Après les élections générales organisées dimanche 26 décembre, les sociaux-démocrates (SPD) et les conservateurs (CDU) sont au coude-à-coude. La légère avance du SPD ne veut pas forcément dire qu'il prendra la chancellerie. Les Verts et les Libéraux seront sans doute les faiseurs de roi d'une coalition à trois têtes. Analyse et décryptage avec Leo Klimm, correspondant pour la presse allemande à Paris.