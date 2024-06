information fournie par France 24 • 17/06/2024 à 14:53

La France entre en zone inconnue pour au moins quinze jours avec le lancement de la campagne officielle pour le premier tour des législatives anticipées. Après une semaine folle au cours de laquelle on a vu se faire et se défaire les alliances, qu’est-ce que ce moment dit des Français ? Pour comprendre, nous recevons deux correspondants de la presse étrangère : Richard Werly, de Blick, et Ana Navarro Pedro, correspondante de la presse portugaise