Législatives : LFI et le PS annoncent un "accord de principe" pour une union de la gauche

information fournie par France 24 • 04/05/2022 à 13:53

Le Parti socialiste (PS) en passe de trouver un accord avec la France insoumise (LFI). Les socialistes rejoindraient ainsi le Parti communiste (PC) et Europe Écologie-Les Verts (EELV) dans l'union qui les lie désormais au parti de Jean-Luc Mélenchon. Autour de Clovis Casali, Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique à Paris Match, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, discutent des ces alliances scellées en vue des législatives.