Législatives : les partis tentent de nouer des alliances

information fournie par France 24 • 05/05/2022 à 18:49

Les accords se scellent en vue des législatives : la majorité présidentielle créée la confédération "Ensemble" et à gauche, La France insoumise a convaincu Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste et la direction socialiste. Reste à savoir si le conseil national du Parti socialiste validera l'accord. Clovis Casali, en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani, en débat avec Yasmina Jaafar, de Franc-Tireur, Stéphane Vernay de Ouest-France et Pascal Jalabert, éditorialiste.