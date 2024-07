Législatives : combien de triangulaires au second tour ?

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 09:32

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le "Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel dans un scrutin dont l'enjeu politique revêt un caractère inédit dans l'histoire de la Ve République. Le scrutin a été aussi marqué par une très forte mobilisation et un nombre élevé de "triangulaires" – trois candidats qui s'affronteront au second tour le 7 juillet. 307 triangulaires ont été recensées par le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre va encore évoluer puisque les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur liste ou se désister.