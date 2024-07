information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 10:38

Les travaillistes vont revenir au pouvoir au Royaume-Uni à la suite de leur victoire écrasante sur les conservateurs aux législatives, et leur chef Keir Starmer a promis d'incarner le "changement" et "un renouveau national" attendu par les électeurs une fois à Downing Street. Plus d'information avec Bruno Daroux, chroniqueur international France 24.