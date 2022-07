Législatives au Sénégal : la hausse des prix au cœur des préoccupations

information fournie par France 24 • 28/07/2022 à 13:42

Dernière ligne droite de la campagne électorale au Sénégal qui renouvelle ce dimanche, le mandat de ses 165 députés. 8 listes dont la coalition présidentielle actuellement majoritaire à l'assemblée et la grande coalition d'opposition Yewi Askan Wi sont en compétition pour ce scrutin. Meetings. Caravanes de campagne… les candidats sillonnent actuellement le pays pour convaincre les électeurs. Des électeurs qui se montrent pour l'heure plutôt préoccupés par leur quotidien. Inondations, examens de fin d'année et surtout cherté de la vie. À Dakar, le reportage de Sarah Sakho, Sam Bradpiece et Mbaye Ndir.