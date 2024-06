information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 09:25

Trois semaines de campagne éclair s'ouvrent avant le premier tour des législatives le 30 juin puis le second le 7 juillet, à la veille des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août). Les candidatures devront être déposées entre le mercredi 12 juin et le dimanche 16 juin. La campagne électorale pour le premier tour, la plus courte de la VIe République, débutera le lundi 17 juin. Un véritable défi pour les formations politiques.