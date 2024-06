information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 15:44

Deux jours après la dissolution de l'Assemblée et la convocation de législatives anticipées, Eric Ciotti a défendu un accord avec le RN au risque de l'implosion des Républicains, tandis que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon plane sur le nouveau "front populaire". Jean Garrigues, historien et professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po, décrypte la situation.