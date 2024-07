information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 13:34

L’équipe de Légendes urbaines s’est rendu à Brazzaville, afin de remettre le Prix découverte RFI 2023 à la rappeuse Jessy B, qui en a profité pour faire un concert à l’IFC devant plus de 3000 personnes ! À l’occasion de cette grande fête, nous avons convié pour cette émission spéciale la crème du rap game congolais : Kosar et Flattboy, Zuko Ya Deblè, Nix Ozay et Makhalba Malecheck.