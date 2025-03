information fournie par France 24 • 26/03/2025 à 14:43

Les semi-conducteurs sont dans tous nos appareils électroniques : téléphones, ordinateurs, batteries de voiture... Acteur encore mineur de ce secteur très stratégique, le Vietnam développe rapidement son industrie. Le gouvernement investit dans les universités pour former davantage d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine et espère ainsi pouvoir concurrencer à terme la Chine ou Taïwan. Un reportage de William de Tamaris et Mélodie Sforza.