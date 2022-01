information fournie par France 24 • 06/01/2022 à 14:39

L'hiver, le plateau du Vercors est dépourvu d'habitat humain. Un paysage immaculé et sauvage que connaît bien Brice Paleck, garde forestier. En contrebas, producteurs de noix, vendeurs ambulants et moniteurs de ski nous font découvrir les coulisses de ce monde sauvage, la plus grande réserve naturelle de métropole.