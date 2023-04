Le tournage d’un film ukrainien détourné à des fins de propagande pro-russe

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 22:50

Action ! Des soldats qui tombent à terre touchés par des explosions… le tout sous l’œil de plusieurs caméras. Il n’en faut pas plus pour que la séquence vienne alimenter une fois de plus les accusations de mises en scène de la guerre en Ukraine. Si tournage il y a, c’est celui d'un court-métrage ukrainien qui relate le parcours d’une femme enceinte devenue veuve en plein conflit. La rédaction des Observateurs de France 24 s’est entretenue avec la productrice et le réalisateur.