information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 08:08

A la Une de la presse, ce lundi 3 avril, les réactions aux expulsions, ce week-end, du Burkina Faso, des correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération, après les suspensions de France F24 et RFI. La présentation, aujourd’hui en France, du rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une nouvelle polémique signée Marlène Schiappa. Et l’esprit (pas si ?) critique des Français.