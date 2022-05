Le retrait du G5 Sahel reflète "la confrontation irréversible entre la France et le Mali"

information fournie par France 24 • 16/05/2022 à 14:42

La junte au pouvoir au Mali a annoncé dimanche 15 mai quitter le G5 Sahel et sa force antijihadiste, une organisation qu'elle accuse d'être "instrumentalisée" par l'"extérieur" et dont elle est empêchée d'assurer la présidence. Cette crise marque un nouveau chapitre dans la confrontation entre la France et le Mali, comme l'explique Seidik Abba, journaliste spécialiste du Sahel, qui était l'invité de France 24.