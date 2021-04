Le retour de la guerre froide ?

France 24 • 05/04/2021 à 10:41

Cette semaine, "Le Monde dans tous ses États" est consacré à la confrontation entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Y-a-t-il à un retour à la guerre froide ? Si la guerre commerciale avec la Chine était déjà ouverte avec Donald Trump, Joe Biden durcit le ton avec Pékin et n'hésite pas à traiter Vladimir Poutine de "tueur". Lors de sa première rencontre diplomatique en Alaska avec son homologue chinois, le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est pour sa part montré ferme à l'égard de ses interlocuteurs, déclarant que la Chine constituait "le plus grand test géopolitique" de ce siècle.