information fournie par France 24 • 01/10/2024 à 20:51

Plus de 200 morts dans des inondations au Népal, plus de 150 morts aux Etats-Unis à cause de l'ouragan Hélène. Les événements extrêmes se multiplient et s'amplifient. On vous explique le rôle du réchauffement climatique dans ces tempêtes avec Davide Farranda, directeur de recherches au CNRS et au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement