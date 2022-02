information fournie par France 24 • 28/02/2022 à 16:52

Le rappeur congolais Wayé, né à Brazzaville, est l’invité de "À l’Affiche" Le lauréat 2020 du prix RFI Découvertes est artiste engagé qui exprime les choses frontalement, et réagit notamment à la guerre en Ukraine. Wayé nous parle également de rap, de rumba congolaise, et de ses derniers titres, notamment les tubes "Mbok' Oyo" et "Soûlard", en collaboration avec Zao Casimir.