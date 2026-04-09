Le PSG a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en battant Liverpool à domicile lors du match aller (2-0). Désiré Doué a ouvert le score dès la 11e minute, avant que Khvicha Kvaratskhelia ne double la mise à la 65e minute. Les Parisiens peuvent même nourrir des regrets tant ils ont dominé la rencontre (74 % de possession, 18 tirs).
Le PSG s’impose face à Liverpool et prend une belle option pour les demi-finales
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