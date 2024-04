information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 10:28

27 personnes sont jugées depuis lundi au Panama dans le cadre de l'affaire des "Panama Papers", un scandale d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent présumés, révélé il y a huit ans par le Consortium de journalistes. Des chefs d'Etats et de gouvernement, des politiques, des sportifs ou encore des personnalités du monde de la culture ont été mis en cause dans les articles. Les prévenus, pour la plupart ayant travaillé dans le cabinet d'avocats Mossack Fonseca clament leur innocence.