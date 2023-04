"Le prix du passage" de Thierry Binisti, un thriller social sur la crise des migrants

information fournie par France 24 • 12/04/2023 à 15:48

Dans ce numéro 100% cinéma de "À l'Affiche", Natacha Vesnitch et Thomas Baurez reçoivent le réalisateur Thierry Binisti pour "Le prix du passage". Alice Isaaz y incarne une jeune femme qui va convoyer secrètement des migrants vers l'Angleterre. Au programme également : l'histoire trouble entre un frère et une soeur dans "Les âmes soeurs" d'André Téchiné, avec Benjamin Voisin et Noémie Merlant. Enfin, "Dancing Pina" de Florian Heinzen-Ziob : entre le Sénégal et l'Allemagne, l'héritage de la célèbre danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch.