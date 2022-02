information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 13:19

Le lauréat du Prix francophone de l'innovation dans les médias a été décerné à Eleza RDC. Ce jeune média, créé en 2020 et basé à Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo, aborde les questions relatives aux droits humains en format vidéo. Il emploie une vingtaine de journalistes professionnels et amateurs. Nos correspondants Justin Kabumba et Clément Bonnerot les ont rencontrés.