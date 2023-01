Le poing levé des Iraniennes contre les discriminations à leur encontre

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 16:51

Le 16 septembre 2022, Mahsa Gina Amini mourrait après une arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté, entraînant une contestation populaire d'une ampleur inédite dans le pays. Des milliers d'Iraniennes ont retiré, jeté, brûlé leur voile et défilé pour crier leur colère, rejointes par les hommes dans une révolte qui s'est étendue à toute la société iranienne réunie autour du slogan "femme, vie, liberté". Retour sur ces événements avec nos invitées, la réalisatrice Sepideh Farsi et la romancière et éditrice Sorour Kasmaï.