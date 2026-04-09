Le Premier ministre britannique Keir Starmer arrive à l'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah, lors de la première journée de sa tournée dans plusieurs pays du Golfe. M. Starmer, qui effectue sa première visite dans la région depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, devrait rencontrer le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane. IMAGES
Le PM britannique Keir Starmer arrive à Djeddah dans le cadre de sa tournée dans le Golfe
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