information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 15:15

Dix ans déjà ! Dix ans de culture, dix ans de rencontres, de passion et de découvertes, à Paris et dans les grandes capitales du monde entier. Pour fêter cet anniversaire, Valérie Fayolle retrouve quelques-uns de ses nombreux invités : le musicien Thomas Dutronc, le chef étoilé Pierre Gagnaire et la chanteuse Angélique Kidjo.