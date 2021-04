France 24 • 02/04/2021 à 15:18

Cette semaine, notre invitée est la comédienne, auteure et metteure en scène Mathilda May. Avec elle, nous irons découvrir les deux expositions de la saison "Mouvements" que propose l'lnstitut suédois. Nous retrouverons sur la scène mythique de Jazz "New Morning" le chanteur Sly Johnson. Une occasion pour écouter le talent de l'ancien membre du groupe français Saïan Supa Crew, maître du "'Human beat Boxing".