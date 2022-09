information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 11:48

Le Paris des Arts poursuit ses aventures canadiennes et pose ses caméras à Québec, la plus européenne et la plus ancienne cité francophone d'Amérique du Nord. Nous assistons à un concert d'une des plus grandes voix de la chanson québécoise, Pierre Lapointe. Grand amateur d'art contemporain, l'auteur-compositeur-interprète nous emmène visiter le pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.