information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 13:58

Les alcools "sans alcools" s'invitent de plus en plus sur nos tables. La France est le pays qui compte le plus grand nombre de nouveaux consommateurs de ces boissons, avec une augmentation de 25 % sur l’année 2022. Une tendance sur laquelle mise beaucoup Mathilde Boulachin, qui développe depuis plus de dix ans une gamme premium de rouges, rosés, blancs et effervescents, sans alcools.