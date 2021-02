Boursorama • 03/02/2021 à 16:17

Dans ce numéro du journal des biotechs, on continue à parler de la course aux vaccins avec les résultats de Johnson & Johnson et Novavax. Martial Descoutures, analyste santé-biotechs chez Oddo BHF revient aussi sur les introductions de ce début d'année et sur deux valeurs qu'il suit : Poxel et Gensight

L'entretien est consacré à Pierre Moustial, président fondateur de Lauxera Capital Partners. Ce nouvel acteur dans le capital-développement a annoncé fin janvier le premier closing de son fonds Lauxera Growth I à près de 100 millions d'euros. Une opération bouclée en moins de six mois pour un montant qui sera investi à 80% dans des healthtechs européennes...

L'ancien directeur général d'Urgo livre sa vision sur le secteur medtech / healthtech français et explique ce qui manque pour que le dynamisme de l'innovation en France se traduise en succès commercial.