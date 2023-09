Le journal des biotechs : Jean-Luc Jean-Luc Vandebroek (Hyloris), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 13/09/2023 à 14:20

Dans ce numéro de rentrée du journal des biotechs, on fait le point sur tous les dossiers de l'été avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities : on revient sur le retour en grâce du secteur avec également un focus sur Genfit, Valneva et bien sûr OSE Immunotherapeutics après sa forte progression du début de semaine

L'entretien est consacré à Jean-Luc Jean-Luc Vandebroek, directeur financier de Hyloris Pharmaceutical. Il revient sur le business model de la société biopharmaceutique qui reformule ou repositionne des traitements existants. Il détaille également le portefeuille de produits en développement et donne rendez-vous au 17 octobre prochain, date à laquelle l'autorité de santé américaine, la FDA, prévoit de clôturer son processus d'examen de demande d'approbation sur Maxigesic IV, une nouvelle formulation intraveineuse à combinaison unique pour le traitement de la douleur post-opératoire.