information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 15:06

Une nouvelle opération de lutte contre l'insécurité, l'habitat indigne et l'immigration irrégulière, "Mayotte place nette", a débuté mardi 16 avril sur l'archipel français de l'océan Indien, impliquant 1.700 gendarmes et policiers pour onze semaines, un an après l'intervention controversée "Wuambushu". Sur le terrain, la première action de "Mayotte place nette" devait consister en la destruction de logements illégaux à Doujani, un quartier du sud de Mamoudzou.