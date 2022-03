information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 18:36

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Jean-Yves Le Drian appelle la Russie à aller au-delà des paroles et à cesser de bombarder Marioupol pour permettre l'évacuation. Une fermeté payante ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux.