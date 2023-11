Le debrief du 17 novembre : le CAC 40 finit en hausse une belle semaine

information fournie par Boursorama • 17/11/2023 à 18:00

A peine le temps de reprendre son souffle que le CAC 40 est reparti de l'avant aujourd'hui. Il termine la séance en progression de 0,9% vers les 7.234 points et 6,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine il progresse de 2,7%, porté par les chiffres montrant la décrue de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique et des indicateurs US qui témoignent, eux, de la décélération de l'économie américaine qui conforte le scénario de la Fed et éloigne l'éventualité d'un nouveau durcissement monétaire.

Le sentiment et plus mitigé outre-Atlantique avec un Dow Jones et un Nasdaq en léger repli identique pour les deux de 0,15% à 17h45. A noter la hausse de 30% de Gap, grâce à des résultats supérieurs aux attentes sur son 3e trimestre et malgré sa prudence pour la fin de l'année. Le bénéfice ajusté par action du groupe de textile est ressorti à 59 cents, pratiquement trois fois plus élevé que le consensus de marché.

Valeurs en hausse

Les foncières poursuivent leur rebond à l'image d'Argan sur le SBF 120 ou Unibail-Rodamco-Westifeld sur le CAC 40.

On peut aussi trinquer à la santé de Rémy Cointreau. Le groupe de spiritueux profite notamment d'une note favorable de Kepler Cheuvreux qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 140 euros, expliquant, que "les vents contraires aux États-Unis et en Chine sont cycliques et la reprise devrait commencer l'année prochaine».

Eiffage repart de l'avant suivi par Clariane et sur le CAC 40 en plus de URW, on retrouve Publicis Groupe, Veolia et Saint-Gobain.

Valeurs en baisse

L'action Orpea continue à faire des montagnes russes et Voltalia reste sous tension. Hier, Morgan Stanley avait abaissé son objectif de cours de 16 à 10 euros.

Seules 3 valeurs du CAC 40 sont dans le rouge : Alstom, Worldline et Stellantis

LG (redaction@boursorama.fr)