Le debrief Bourse du 6 octobre : le CAC 40 sauve l'honneur en fin de semaine

information fournie par Boursorama • 06/10/2023 à 18:15

Il aura fallu attendre la dernière séance de la semaine pour assister à une progression un tant soi peu significative du CAC 40. Alors oui, si on regarde le graphique en intraday, on a un "W" assez marqué au moment de la publication des chiffres de l'emploi américain. Mais l'indice a sprinté en fin de journée pour finir à +0,88% vers les 7.060 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, il recule toutefois de 1,05%.

Pourquoi une telle réaction à la statistique de l'emploi ? En septembre, l'économie américaine a créé largement plus de postes qu'attendu :336.000 emplois non-agricoles alors que le consensus Reuters en attendait 170.000. Une vigeur qui pourrait inquiéter et engendrer des effets de second tour sur les hausses de prix. Mais, fait rassurant pour les marchés, le salaire horaire moyen a grimpé de 0,2% en septembre et de 4,2% en glissement annuel, contre respectivement +0,3% et +4,3% attendu. Du carburant en moins pour l'inflation.

Les marchés américaine ont dû digérer la nouvelle et après une valse hésitation on a, à 17h45, un Dow Jones à +0,5% et un Nasdaq à +0,6%.

Valeurs en hausse

Aperam domine le SBF 120 devant Dassault Systèmes, qui signe une 3 séance de progression.

Même chose pour Air France-KLM qui continue à prendre de l'altitude, avec un gain de 2,85% aujourd'hui

En plus de Dassault Systèmes, STMicro, Teleperformance et Bouygues emmènent le CAC 40. Ca va bien aussi pour Crédit Agricole. La banque a lancé un programme de rachat d'actions d'environ 26,84 millions de titres qui terminera au plus tard le 12 janvier 2024. Une opération qui vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés.

Valeurs en baisse

Les deux spécialistes de la dépendance Orpea et Clariane signent les replis les plus marqués du SBF 120.

Ca recule aussi pour Eutelsat et Neoen.

Sur le CAC 40, les investisseurs n'avaient ni faim de Danone ni soif de Pernod Ricard et Alstom reste sur une voie de garage après son recul historique hier dans la foulée de la révision substantielle à la baisse de ses prévisions annuelles de cash-flow libre.

LG (redaction@boursorama.fr)