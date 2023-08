Le debrief Bourse du 30 août : la Bourse de Paris termine en léger repli

information fournie par Boursorama • 30/08/2023 à 18:20

Séance disputée aujourd'hui à la Bourse de Paris. Entre statistiques et géopolitique avec le coup d'Etat au Gabon, l'indice français a oscillé entre repli et hausse pour finalement terminer à -0,12% vers les 7.364 points et 2 milliards d'euros échangés, ça reste faible.

Outre-Atlantique, après JOLTS hier, c'est désormais autour de l'enquête ADP de faire le point sur l'emploi américain, avant les chiffres officiels à venir vendredi : 177.000 postes ont été créés en aout, soit moins qu'attendu. Autre statistique du jour : en deuxième estimation la croissance américaine s'établit finalement à 2,1% au 2e trimestre contre 2,4% en première lecture.

Avec tout ça les indices US ont opté pour une progression prudente à 17h45 : le Dow Jones est à +0,1% vers les 34.890 points et le Nasdaq est à +0,4% vers les 13.997 points.

Valeurs en hausse

Atos signe une troisième séance de rebond et arrive en tête du SBF 120.

Et quand on parle de série haussière, Verallia en est à 7 séances de progression et un gain de 38% depuis le début de l'année. Le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a par ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il accélérait les initiatives dans les projets de réemploi de verre en Europe.

Ca va bien aussi pour Euroapi et Mercialys.

Sur le CAC 40, c'est Capgemini qui est aux avant-postes devant Airbus. Stifel reprend le suivi du géant de l'aéronautique avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 165 euros.

Enfin sur le SRD, Valerio Therapeutics, l'ancien Onxeo, s'est enflammé, prenant 46%... sans qu'on sache vraiment pourquoi.

Valeurs en baisse

Dans la foulée du coup d'Etat au Gabon, Eramet a décroché de 16,5%. Le groupe minier a mis en suspens toutes ses opérations dans le pays afin de pouvoir assurer la sécurité de son personnel. Maurel & Prom perd 14,8% de son côté et TotalEnergies Gabon 14,5% .

De son côté, Casino met fin à quatre séances consécutives de rebond : Fitch Ratings a dégradé la note du distributeur de "CC" à "RD" après l'expiration non garantie d'un délai de grâce de 30 jours, sur le coupon dû le 15 juillet pour ses 400 millions d'euros d'obligations 2026. Dans un communiqué, l'agence de notation précise que le tribunal compétent a temporairement suspendu les paiements au titre d'un certain nombre d'obligations financières, y compris le coupon susmentionné. On en parlait lundi.

Ubisoft aussi se replie alors que Oddo BHF maintient sa note "neutre" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.

Sur le CAC 40, c'est Alstom le dernier wagon avec un repli de 1,24%.

