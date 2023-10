Le debrief Bourse du 2 octobre : le CAC 40 commence mal le mois

information fournie par Boursorama • 02/10/2023 à 18:10

Deux petites séances de rebond et revoilà déjà le CAC 40 sous pression. Les investisseurs avaient pourtant apprécié le fait que le shutdown ait été évité in extremis mais des rendements obligataires toujours élevés et des indices des directeurs d'achat qui font grise mine en zone euro ont entamé leur moral. A la clôture, ca donne un indice qui finit à -0,94% vers les 7.068 points et 2,9 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, les marchés s'affichent en ordre dispersé avec un Dow Jones presque à l'équilibre à 17h45 mais un Nasdaq en progression d'un peu plus de 1% vers les 13.359 points. A noter qu'après une ouverture en baisse, Tesla grimpe de 1,5% malgré l'annonce d'une baisse séquentielle de sa production et de ses livraisons de véhicules.

Valeurs en hausse

Argan et Fnac Darty dominent le SBF 120.

Derrière, on retrouve Virbac, qui poursuit la progression enclenchée jeudi malgré des résultats semestriels en légère baisse. Pour rappel, le spécialiste de la santé animale a dégagé un résultat net part du groupe de 74,8 millions d'euros, en retrait de 3,2% au premier semestre.

Seules 7 valeurs du CAC 40 sont dans le vert, emmenées par Dassault Systèmes, Sanofi et Orange.

Et puis toujours autant de volatilité sur les biotechs sur le SRD : Adocia est à +21,5%, OSE Immuno +10,5% et AB Science +9,3%

Valeurs en baisse

Les investisseurs ont eu la dent dure avec Edenred, un peu moins avec Sodexo. En cause des propos d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée notamment des Petites et moyennes entreprises, qui a fait savoir que les commissions des prestataires de services aux salariés sur les chèques déjeuner pourraient être plafonnées "plutôt au plancher qu'au plafond", en précisant qu'elles étaient actuellement comprises entre 3 et 5%.

Ca recule aussi pour SES et Saint-Gobain.

Et puis sur le SRD, Metabolic Explorer continue à être lourdement sous pression alors que le spécialiste de la chimie biologique a annoncé la semaine dernière qu'une "tension persistait au niveau de la trésorerie du groupe".

