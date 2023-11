Le debrief Bourse du 16 novembre : prises de bénéfices à Paris

information fournie par Boursorama • 16/11/2023 à 18:00

Après trois séances de hausses, le CAC 40 a éprouvé le besoin de souffler aujourd'hui. L'indice finit la journée en léger repli de 0,57%, vers les 7.168 points et des volumes étoffés : 5,7 milliards d'euros échangés sur la journée.

A noter le repli marqué du pétrole : le baril de Brent abandonne plus de 4% à moins de 78 dollars, sur fond de craintes sur la croissance américaine et chinoise. Le géant de la distribution américain Walmart a d'ailleurs déclaré que les consommateurs américains se montraient plus prudents dans leurs dépenses à l'approche des fêtes de fin d'année. Il a toutefois a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2023.

Résultat outre-Atlantique à 18h, le Dow Jones recule de 0,4% et le Nasdaq de 0,3%. A noter que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu et que l'indice Philly Fed a montré une dégradation des perspectives pour les entreprises.

Valeurs en hausse

Elior avait encore faim aujourd'hui : 7e séance de hausse pour le groupe de restauration collective qui prend plus de 35% sur un mois.

Vallourec grimpe. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure pour l'industrie pétrolière a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, accompagnés du relèvement de ses objectifs annuels. Il table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 1,075 milliard d'euros et 1,175 milliard d'euros contre une foruchette de 950 millions à 1,1 milliard précédemment.

Sur le CAC 40, Alstom reprend un peu de vitesse après le gros coup de frein d'hier devant Sanofi et Engie.

Valeurs en baisse

Le mouvement de repli reprend sur Clariane : le spécialiste des maisons de retraite a annoncé mardi un plan de renforcement de sa structure financière, comprenant un projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros.

Euroapi et Verallia reculent également alors que Technip Energies et TotalEnergies sont pénalisés par la baisse du prix du baril.

Sur le CAC 40, c'est Worldline qui est lanterne rouge devant Kering, lesté par Burberry. Le groupe de luxe britannique dit être affecté par un ralentissement mondial des dépenses de luxe qui pourrait menacer ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, voire son bénéfice.

