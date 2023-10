Le debrief Bourse du 12 octobre : le CAC 40 vire au rouge après l’inflation américaine

information fournie par Boursorama • 12/10/2023 à 18:09

La Bourse de Paris commençait la séance en effaçant les pertes de la veille, mais l'inflation aux États-Unis a inversé la tendance, plongeant l'indice parisien en territoire négatif peu après 15h.



Les prix à la consommation aux États-Unis ont grimpé de 0,4% en un mois, et de 3,7% sur une base annuelle, soit le même rythme qu'en août. Pourtant, les prévisions du consensus Bloomberg tablaient sur un ralentissement, avec des chiffres respectifs de 0,3 et 3,6%.



En conséquence, la Bourse de Paris termine la séance sur une baisse de 0,37% vers les 7.104 points, dans des volumes d'échanges de 2,8 milliards d'euros à la clôture.

On reste sur le CAC 40, le titre Publicis occupe la première place avec une hausse de 4,66%, le groupe a annoncé hier les résultats du 3ème trimestre et Il vise désormais une croissance organique comprise entre 5,5% et 6% pour 2023, contre environ 5% précédemment.



Juste derrière on va retrouver Thalès avec une augmentation de 2,73%, suivi de Edenred , TotalEnergies et Legrand.



En revanche, le secteur du luxe connaît une séance difficile, avec Kering, Hermès et LVMH figurant parmi les cinq plus fortes baisses. Du côté d'ArcelorMittal, l'entreprise décroche de 4,09%, avec Oddo BHF qui réduit son objectif de cours de 1 euro, le faisant passer de 31 à 30 euros.



Sur le SBF 120, Ubisoft se hisse en tête avec une performance de 6,51%. Dans son sillage Trigano performe de 5,41%, Oddo BHF recommande à nouveau l'achat de ce titre après avoir échangé avec la direction lors du salon des véhicules de loisirs à Paris-Nord / Villepinte, qui se déroule actuellement du 7 au 15 octobre. Le groupe enregistre apparemment un bon niveau de commandes.

En revanche, à la suite de la publication de ses résultats semestriels, Orpea connaît une chute de 11,72%. Son résultat opérationnel se situe en bas de la fourchette prévue, et les pertes se creusent avec un résultat net de -371 millions d'euros, comparé à -269 millions d'euros il y a un an.



Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, Wall-Street évoluait en ordre dispersée, le Dow Jones cédait 0,21% tandis que le Nasdaq prenait 0,19%

AM (redaction@boursorama.fr)