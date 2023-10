Le debrief Bourse du 10 octobre : le CAC 40 signe sa meilleure séance depuis l'été

information fournie par Boursorama • 10/10/2023 à 18:00

La Bourse de Paris fait fi des tensions géopolitiques pour boucler une séance sur un net rebond de 2,01% vers les 7.162 points et 3,1 milliards d'euros échangés. C'est rien moins que la meilleure journée de l'indice depuis fin juillet.

La déclaration qui a sans doute joué un rôle dans cet optimisme, c'et celle de Lorie Logan, ayant pourtant la réputation d'être plutôt du côté des supporters d'une politique monétaire restrictive. La présidente de la Fed de Dallas qui a dit : "Les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois."

Même si le mouvement est moins évident que sur le marché français, les Bourses américaines sont elles aussi bien orientées, soutenues également par une info venant de Bloomberg et selon laquelle, la Chine s'apprêterait à mettre en œuvre une nouvelle série de mesures de relance de son économie. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,65% et le Nasdaq de 1,15%.

Valeurs en hausse

Bon nombre de valeurs attaquées ces derniers jours rebondissent, à l'image de Voltalia qui retrouve de l'énergie après six séances dans le rouge et brille plus fort que les autres sur le SBF 120.

Même scénario pour Eutelsat qui met également fin à une séquence baissière aggravée hier par un abaissement de sa note de crédit de long terme par S&P Global Ratings. Un rebond surtout technique donc même si le groupe a a annoncé un nouvel accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros avec Marlink.

Fnac Darty aussi jouait les agitateurs de la cote, grâce à une décision de justice favorable. La Cour d'appel de Londres a rejeté à l'unanimité les arguments invoqués par la partie adverse à l'encontre de Darty Holdings SAS, filiale du français, dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. Fnac Darty devrait donc recevoir d'ici la fin de l'année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts, soit quelque 130 millions d'euros.

Sur le CAC 40, c'est Alstom qui repart sur de bons rails après la terrible sanction boursière de la semaine dernière, devant Renault, Teleperformance et Kering alors qu'on attend ce soir les résultats trimestriels de LVMH.

Enfin, toujours très volatil et spéculatif, Casino prend 9,8% sur le SRD.

Valeurs en baisse

C'est l'avertissement de trop Euroapi. Le spécialiste des principes actifs, filiale de Sanofi, s'est effondré de 59% après avoir une nouvelle fois abaissé ses prévisions pour 2023 et suspendu ses objectifs à moyen terme. Euroapi prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires net comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment et une marge de core Ebitda comprise entre 9% et 11%, contre 12,5% à 13,5% précédemment. L'entreprise a déclaré lancer une revue stratégique visant à adapter son modèle opérationnel et suspendre ses perspectives à moyen terme 2023-2026 communiquées plus tôt cette année.

Partie compliquée mais dans une bien moindre mesure pour Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé que son jeu de tir à la première personne XDefiant qui devait sortir à l'été dernier puis fin octobre était à nouveau retardé. Aucune nouvelle date de sortie n'a été communiquée.

Sur le CAC 40, seul Carrefour est dans le rouge.

Enfin autre effondrement de cours avec celui d'Euroapi, celui de Pixium (-52%). La medtech spécialisée dans la vision bionique a annoncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris.

