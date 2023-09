Le Colorado provençal, un air de Far West au cœur du Luberon

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 13:49

Au cœur des montagnes du Luberon, une ancienne carrière d'ocre à ciel ouvert est devenue un site naturel unique : le Colorado provençal. Sur 30 hectares, on découvre un paysage de Far West avec des roches rouges et ocre, sculptées par l'érosion. Le premier coup de pioche y a été donné en 1871. Désormais, c’est un lieu de balade insolite pour des centaines de milliers de visiteurs. On s’aventure dans les cirques d’or, entre les cheminées de fée couleur rouge carmin. Et l’on découvre les vestiges du passé industriel des lieux.