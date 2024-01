Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, accuse Israël d'avoir financé le Hamas

information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 17:15

Le chef de la diplomatie européenne a accusé, vendredi 19 janvier, Israël d'avoir financé le Hamas par le passé : "Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement israélien dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne dirigée par le Fatah", a déclaré Josep Borrell dans un discours à l'Université de Valladolid. Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne doivent tenir, lundi 22 janvier, une série de réunions avec leurs homologues d'Israël, de l'Autorité palestinienne et des principales nations arabes au sujet de la guerre à Gaza et des perspectives d'un futur accord de paix. Le décryptage de Pierre Benazet à Bruxelles.