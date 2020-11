Le charme de Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel français au large du continent nord-américain

France 24 • 20/11/2020 à 12:23

Pendant deux siècles, des Bretons, des Normands et des Basques se sont installés sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, attirés par ses eaux poissonneuses. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pêcheurs parmi les 5 500 habitants de Saint-Pierre, principale ville de l'archipel, mais le fronton centenaire reste la fierté de la ville. En face, l'Île-aux-Marins renaît peu à peu, après avoir été abandonnée par ses habitants dans les années 60, quand la morue séchée ne les faisait plus vivre.