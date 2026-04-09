Le Cambodge a dévoilé une statue géante de Magawa, un rat démineur originaire de Tanzanie, formé par une ONG belge, qui a permis de détecter plus de 100 mines terrestres sur une superficie équivalente à 20 terrains de football.
Le Cambodge dévoile une statue en l'honneur d'un rat détecteur de mines
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