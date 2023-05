Laurence Rossignol (PS) : "Sur les violences conjugales, il y a une culture à changer"

information fournie par France 24 • 23/05/2023 à 19:13

Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, sénatrice PS de l’Oise et présidente de l’Assemblée des femmes, répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans l'émission Mardi politique. Elle réagit aux mesures annoncées par le garde des Sceaux pour lutter contre les violences conjugales, des mesures jugées "incomplètes" et "décevantes" par les associations. Et puis le débat sur la psychiatrie est relancé après l’agression au couteau qui a entrainé la mort d’une infirmière au CHU de Reims.