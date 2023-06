LacTanganyika : les quatre pays riverains tente de préserver la biodiversité

information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 16:20

Le lac Tanganyika fait la réputation de la capitale économique burundaise, Bujumbura, et de sa gastronomie. C’est le deuxième plus grand d’Afrique et ses plages de sable fin bordent quatre pays, la Tanzanie, le Burundi, la RDC et la Zambie. Mais ce joyau est en péril. La surpêche et la pollution détruisent son écosystème. Pour permettre à la biodiversité de se régénérer, le Burundi et les trois pays voisins ont décidé de fermer ce lac à la pêche pendant trois mois chaque année.