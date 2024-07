information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 12:12

L'armée israélienne a indiqué, dimanche 21 juillet, avoir intercepté un missile venant du Yémen et "qui s'approchait d'Israël", au lendemain d'un raid israélien au Yémen ayant fait trois morts et plus de 80 blessés. Les Houthis avait annoncé avoir pris pour cible la ville balnéaire israélienne d'Eilat.